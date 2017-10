Les joueurs des championnats uruguayens en grève

LG

Crise ouverte en Uruguay.Pour protester contre le partage jugé inégal des droits d’images entre dirigeants et joueurs des clubs, des centaines de joueurs des quatre premières divisions uruguayennes ne joueront pas ce week-end. Les joueurs ont envoyé une lettre à la fédération uruguayenne (AUF) vendredi dernier, où ils accusaient notamment les dirigeants d’être des «» , ont insisté les 500 joueurs signataires.Les agents des joueurs ont tenté d’éteindre l’incendie, en jouant les intermédiaires entre leurs poulains et les dirigeants du football uruguayen. Les discussions, ne menant à aucun consensus, se sont donc finalement soldées par l’annulation de huit matchs de D1 Urugayenne ce week-end, dont le choc entre le leader et son dauphin, Penarol-Defensor.Pour l'anecdote, une grève lancée par les arbitres pour protester contre la violence sur les hommes en noir avait également annulé la totalité des matchs en Uruguay, le dimanche 24 septembre, il y a tout juste un mois.