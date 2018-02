Les joueurs de Saint-Etienne chantent pour la Saint-Valentin

NB

C'est qui les meilleurs ?Saint-Valentin oblige, cinq joueurs de Saint-Etienne ont poussé la chansonnettepour le compte Twitter de leur club. Rémy Cabella, Ole Selnaes, Vincent Pajot, Jessy Moulin et Hernani ont chacun repris des grands tubes de la chanson française, anglo-saxonne et même brésilienne pour le plus grand plaisir des plus mélomanes d'entre nous.Une performance vocale hors du commun, qui laisse entrevoir de belles perspectives pour une éventuelle après-carrière dans le domaine de la musique.Ethein.