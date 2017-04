Incidents lors de Bastia-OL

Des supporters de la tribune où se trouve le groupe Bastia 1905 ont fait irruption sur la pelouse pour en découdre avec les joueurs de l'OL.

SC Bastia - Olympique lyonnais définitivement arrêté. Communiqué de la LFP ➡ https://t.co/HUhXlxjxJ6 — LFP (@LFPfr) 16 avril 2017

Par Gaspard Manet

Tout a commencé avant même la rencontre, du côté de Furiani.Alors que l'échauffement des joueurs lyonnais touchait à sa fin, ce dimanche après-midi, des supporters de la tribune où se trouve le groupe Bastia 1905 ont fait irruption sur la pelouse pour en découdre avec les joueurs de l'OL. Mathieu Gorgelin a même pris quelques coups au passage.Une situation très instable qui a, forcément, retardé le début de cette rencontre. En effet, à juste titre, les Lyonnais ont tout d'abord refusé de disputer ce match dans de telles conditions. Logique. Pourtant, sur une décision de la LFP, la rencontre a bien débuté avec près de trois quarts d'heure de retard. Une décision plus que discutable, déjà.Sur la pelouse, pourtant, les choses se déroulent sans encombre. Si, comme on pouvait s'y attendre, le spectacle n'est pas franchement au rendez-vous, le match se déroule dans un bon esprit entre les joueurs. Même en tribunes, tout le monde semble s'être calmé après les incidents survenus pendant l'échauffement. Mais alors que les joueurs regagnent les vestiaires à la mi-temps, Anthony Lopes est pris à partie par une personne qui, selon les informations de beIN Sports, serait le responsable de la sécurité du stade. La situation dégénère et des supporters font de nouveau irruption sur la pelouse. Des coups partent, à l'image de ce stadier qui essaie de frapper un joueur de l'OL. La débilité à son paroxysme.Après de nouvelles longues minutes à attendre, la LFP se décide enfin à prendre la décision qu'elle aurait dû prendre depuis le début : annuler cette rencontre.Dans un communiqué, la Ligue a d'ailleurs affirmé qu'elle se saisira dès jeudi du dossier.Le SC Bastia risque de prendre très cher, la faute à la bêtise de quelques supporters. Quelle tristesse.