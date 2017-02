Les joueurs de l'AJA recevront les ultras

0

Rien d'autres à ajouter pic.twitter.com/tPPQ7C0ApL — Boucher Zacharie (@boucherzacharie) 4 février 2017

JD

En cas de crise, ne jamais négliger le service après-vente.Samedi dernier, l'euphorie de la victoire héroïque contre Saint-Étienne a rapidement été balayée par la réalité du championnat. Défaite à domicile 0-2 par Orléans , l'AJ Auxerre a glissé en position de lanterne rouge de Ligue 2.Une situation insupportable pour les ultras qui ont quitté leur kop dix minutes avant la fin pour se rendre en tribune présidentielle et réclamer la tête du président Guy Cotret et de l'actionnaire majoritaire, James Zhou. Si le Chinois n'a pas rencontré les contestataires, le président a reçu leurs représentants dans son bureau après le match et leur a offert une opportunité de se faire entendre : les joueurs recevront les ultras pour une causerie, deux heures avant leur rencontre face à Brest , vendredi 10 février. «» , a commenté le capo des Ultras Auxerre , visiblement satisfait de ce geste de la direction.Sur Twitter, le gardien Zacharie Boucher avait lui aussi fait savoir son agacement. Pas très subtilement, certes.Sur ce point-là au moins, tout le monde est d'accord.