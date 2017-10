Les joueurs de Genk suivis par leur club grâce à un bracelet

1

LG

Genk et le marquage à la culotte.Pour pouvoir suivre la santé de ses joueurs, le Racing Genk a décidé de leur mettre des bracelets appelés Whoop, d’après le journal belge. Le dispositif, une fois mis sur le poignet du patient, est capable de calculer en temps réel et 24h/24 la fréquence cardiaque des joueurs, ainsi que leur temps de sommeil nécessaire. Une innovation qui n’est pas du goût de tous, à commencer par la Commission de la protection de la vie privée.» , explique la responsable de la communication Sarah Boulerhcha. Cette dernière révèle également que le club ne peut pas contraindre ou sanctionner un joueur s’il refuse le port du bracelet.Cela tombe visiblement bien, puisque les premiers intéressés ne semblent pas non plus très emballés par le tournant extrême que prend leur club. «» , a cyniquement balancé un joueur, qui préfère rester anonyme.