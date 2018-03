Les joueurs de Cruzeiro vont au stade en transports en commun

2

Se liguem no vídeo que o @goleiroRafael12 fez dentro do busão indo para o estádio!???????????Na boa, eu torço para o melhor time do Mundo! ?? @Cruzeiro ?? pic.twitter.com/IWoBPC3huT — Jader Monteiro (@JaderMonteiro) 22 mars 2018

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si les footballeurs étaient en fait des personnes comme les autres ?Au Brésil , le grand Cruzeiro, quatre fois champion national, affrontait jeudi la sympathique délégation du FC Tupi en demi-finale aller du championnat étatique du Minas Gerais, une des 27 provinces brésiliennes.En chemin vers le stade de Tupi, situé dans la commune de Juiz de Fora, le car officiel de Cruzeiro est tombé en panne, laissant les joueurs coincés en plein milieu de la ville. Du coup, les joueurs et le staff de Cruzeiro ont décidé d'emprunter la ligne de bus 517 en direction du stade municipal de Juiz de Fora.Au bout du compte, l'ex-Marseillais Lucas Silva et ses coéquipiers sont sortis du bus à temps pour l'emporter 0-1 grâce à un but d'Alejandro Cabral qui s'est fait renvoyer prématurément au vestiaire vint-cinq minutes plus tard.Il était sûrement pressé d'attraper sa correspondance.