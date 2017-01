Les joueurs d'Arsenal s'essayent aux fléchettes version football

0

Après le succès inattendu du footgolf, les joueurs d'Arsenal vont peut-être populariser un nouveau sport que l'on pourrait nommer «» , un mélange entre le football et les fléchettes.Les règles sont identiques à celles du fameux sport d'adresse : l'objectif est d'atteindre une cible gonflable géante, le ballon faisant office de fléchette. Dans le cadre d'un partenariat publicitaire, Alex Oxlade-Chamberlain, Petr Čech et Granit Xhaka ont pu s'essayer à cette nouvelle activité. Et énorme surprise, c'est le Tchèque qui s'est montré le plus habile dans cet exercice.Bientôt un sport olympique ?