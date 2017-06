Les jeunes Allemands sur le toit de l’Europe

Allemagne U21 1-0 Espagne U21

RR

Solide et disciplinée, la jeuneaura calmé la folie espagnole dans cette finale de l’Euro Espoirs 2017. Alors que les Espagnols semblaient plus forts sur le plan individuel, ils ont pris une leçon sur le plan collectif. Et puis peu importe l’âge, à la fin ce sont les Allemands qui gagnent.Cinq minutes avant la mi-temps. Le but fait mal, mais il est amplement mérité. Face à des Espagnols trop brouillons et peu inspirés, les Allemands U21 ont complètement maîtrisé le premier acte et c’est Weiser qui vient récompenser cette domination. Le joueur du Hertha Berlin coupe un centre de Toljan et sa tête lobée trompe Arrizabalaga pour finir sa course dans le petit filet opposé.Laespagnole refait enfin surface en seconde mi-temps. Mais quand Pollersbeck ne fait pas l’arrêt qu’il faut, le ballon ne vient que raser sa cage. Côté espagnol, on attend surtout que l’égalisation vienne d’un exploit individuel. Mais Asensio, Saùl et compagnie brilleront malheureusement plus par leur agacement sur le terrain que par leur talent. Et jusqu'à leur dernier souffle, les jeunes Allemands résisteront aux assauts espagnols. Entre cette victoire des Espoirs et le beau parcours de la jeune équipe A en Coupe des confédérations, la relève est assurée de l'autre côté du Rhin.