Les Ivoiriens renomment Marc Wilmots

Prendre ses marques.Après deux matchs à la tête de la sélection de Côte d'Ivoire Marc Wilmots n'est pas à la fête. Avec deux défaites consécutives face aux Pays-Bas (5-0) et à la Guinée (3-2), l'ex-entraîneur des Diables rouges est déjà contesté sur le banc des Éléphants. Sur les réseaux sociaux, les supporters ivoiriens l'ont même renommé « Ville Morte » .L'ancien sélectionneur a pour mission de qualifier la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde 2018 et à la CAN 2019. Des objectifs abordables dans un groupe constitué de la Guinée, de la Centrafrique et du Rwanda . Mais cette défaite inaugurale face à la Guinée ne rassure pas. Au-delà du surnom, les supporters ivoiriens s'inquiètent du niveau réel de Wilmots. À la tête de la génération dorée belge de 2012 à 2016, promise à un titre international, Wilmots avait déçu et cristallisé quelques tensions avec des cadres.Mauvaise blague belge.