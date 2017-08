Les invités radins du mariage de Messi

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avare : désigne d'une manière péjorative une personne qui a de l'argent mais refuse de le dépenser, même quand c'est utile.Le 30 juin dernier, Lionel Messi se mariait en grande pompe à Rosario. Pour l'occasion, l'Argentin avait privatisé un hôtel de luxe et un casino pendant deux jours histoire d'accueillir quelques 260 convives, parmi lesquels de grands noms (Piqué, Neymar , Digne...). Et si las'est montrée classe en collectant les restes pour des associations locales , ses convives ont été moins généreux.Alors que Messi avait mis en place deux cagnottes associatives pour faire office de cadeau de mariage, ces dernières n'ont récolté que 24 500€, soit 94€ par personne. Un montant incroyablement peu élevé quand on regarde la liste des personnalités présentes. Ainsi, l'oeuvre de charité Techo, qui construit des hébergements d'urgence pour les personnes en difficulté en Argentine , n'a récolté que 9 500€, soit un chèque à peine suffisant pour bâtir dix baraques en bois. L'autre association qui lutte, elle, contre le cancer a perçu 15 000€. De faibles montants qui ont choqué l'Argentine.Pendant ce temps là, Piqué et Shakira ont claqué 15 000€ dans le casino privatisé.