Les invasions barbares

Une semaine après l'envahissement de terrain au stade Pierre-Mauroy, les Lillois se déplacent dans le stade le plus vide de France. Avec l'affluence de Louis-II, les dirigeants monégasques se disent sans doute qu'ils sont à l'abri et qu'ils ne risquent pas de voir les supporters de l'ASM déferler sur la pelouse. Une grossière erreur. Car qui connaît l'art de la guerre sait très bien qu'on peut réussir de grandes choses, même avec une poignée de soldats.

Par Alexandre Doskov

Propos de Michel Goya recueillis par AD

Il paraît que l'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté. Au fil des siècles, certains hommes plus ambitieux et plus chicaneurs que les autres ont poussé le concept un peu plus loin en partant sabre au clair toquer à la porte du voisin. Alexandre le Grand, Jules César ou Napoléon Bonaparte ont montré que pour avoir son nom dans les livres d'histoire, une bonne vieille invasion fait souvent l'affaire. Mais tout le monde n'a pas pour ambition de finir dans un manuel scolaire des éditions Nathan, et quand on est supporter de football, on a une vision moins grandiloquente du verbe «» . Les Lillois en sont la preuve : l'envahissement de terrain reste une valeur sûre pour qui veut se faire remarquer. Sauf que tous les hommes ne sont pas libres et égaux face à une pelouse à conquérir.Par exemple, si on est supporter de Monaco et qu'on s’époumone avec quinze pelés dans des tribunes vides de Louis-II, on a moins de chance de réussir sa démonstration de force que lorsqu'on a quelques centaines d'ultras prêts à en découdre. Et pourtant, quand il est question d'invasion, la force du nombre ne fait pas tout. Michel Goya, ancien colonel de l'armée de terre devenu enseignant et auteur de nombreux ouvrages sur la guerre, rappelle que de petites armées ont parfois conquis de grands territoires : « Gros bonnet de la conquête s'il en est, Gengis Khan a saccagé l'Asie au XIIIsiècle à la tête d'une armée réduite, et la légende lui prête une folle capacité à soumettre les peuples ennemis malgré des troupes peu fournies. «, analyse Michel Goya.Autre avantage de l'empereur, une géographie propice aux razzias. Les immenses steppes mongoles offraient en effet un terrain de jeu idéal aux soldats de Gengis Khan, qui étaient d'habiles cavaliers rompus aux longues chevauchées. Goya poursuit : «» Surtout quand comme à Monaco, on a un rocher à trois cents mètres pour surveiller l'affaire : «» L'invasion elle-même est finalement l'étape la plus simple. Les vrais soucis, eux, arrivent ensuite.Car une fois sur la pelouse, on fait quoi ? On s'en prend à ses propres joueurs comme l'ont fait les envahisseurs à Lille ? Pas une bonne idée si on espère une victoire sur le long terme. Et le secret d'une invasion réussie, c'est de la rendre durable. Explications de Michel Goya : «» De toute façon, l'époque n'est plus aux invasions et les exemples se font de plus en plus rares. En 1990, les Irakiens ont bien tenté de se payer une tranche de Koweït.Plus récemment, on a vu les Russes squatter en Crimée. Mais ces conquérants, Michel Goya ne leur prête pas un grand avenir : «» Avant de poser cette question fondamentale : «» Mais au-delà de l'air du temps, du peu de supporters à Louis-II ou des analyses philosophiques pour comprendre ce qui pousse un homme à franchir une barrière pour se faire tabasser par un stadier, la principale arme des dirigeants de l'ASM pour éviter les envahissements reste le passeport de Dmitri Rybolovlev. Un document frappé d'un aigle bicéphale, qui rappelle à ceux qui seraient tentés d'essayer qu'envahir la Russie n'a jamais été une bonne idée.