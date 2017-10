Les insultes de Roy Keane à McCarthy avant le Mondial 2002

LG

Des tensions dans l’Éire.L’ancien portier irlandais Shay Given est revenu sur l’épisode du clash entre Roy Keane et son sélectionneur Mick McCarthy à la veille du Mondial 2002, dans son tout nouveau livre intitulé malicieusement. Le technicien avait demandé à Roy Keane de revenir sur les propos qu’il avait tenus au journal, dans lequel il avait notamment descendu coach McCarthy., lui avait répliqué le Mancunien. Roy Keane a évidemment été écarté du groupe, et lesont dû s’envoler pour l’Asie et son Mondial sans leur capitaine. Depuis, l' Irlande n'est jamais parvenu à se qualifier pour une Coupe du monde.