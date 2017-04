Les idées farfelues de la LFP

0

La LFP a dévoilé aujourd'hui son plan stratégique pour développer le football français axé autour de cinq priorités : protéger et valoriser la formation française, valoriser le football professionnel français à l'international, mieux connaître et servir les clients, développer les relations avec les entreprises et développer une stratégie de marque et de communication.Parmi les initiatives proposées, celle de faire de la Ligue 2 et de la Coupe de la Ligue des «» est la plus intrigante. Ainsi ces compétitions devraient à l'avenir expérimenter de nouveaux formats (exemples : play-offs, carton blanc et vert, fair-play financer) et servir de test pour le déploiement d'innovations technologiques sur le terrain, dans les tribunes et sur les écrans(maillots-caméra, réalité virtuelle...).De la réalité virtuelle en tribunes ? Peut-être le meilleur moyen de voir du spectacle à Clermont