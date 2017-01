Les idées de dingue de la FIFA pour le futur

0

Vous pensiez qu'après avoir élargi la Coupe du monde à quarante-huit équipes dès 2026 on allait être tranquille pendant un moment ? Vous aviez tort.Dans un entretien accordé à, le directeur technique de la FIFA, Marco Van Basten, a prouvé que les créas de sa boîte ne manquaient pas d'imagination. «» , a déclaré l'ancien international néerlandais à l'hebdomadaire allemand.Parmi les propositions retenues et qui pourraient être amenées à être testées dans les prochaines années, on remarque l'influence d'autres disciplines. Prenez par exemple le remplacement des cartons jaunes par des exclusions temporaires, comme cela existe déjà en rugby, en handball et en hockey sur glace. Une idée déjà mentionnée par Julian Nagelsmann , l'entraîneur de Hoffenheim , pour qui ce type de pénalité permet à l'équipe lésée d'obtenir un vrai avantage sur l'adversaire.Mais la proposition qui va vraiment faire parler d'elle concerne le changement de la manière de tirer les penaltys. Là encore, on reconnaît l'influence du hockey sur glace, dont l'aspect spectaculaire est mis en avant par Van Basten. Les joueurs ne botteraient plus le cuir depuis un point fixe mais lanceraient leur course balle au pied depuis le milieu de la partie adverse.L'idée avait fait son bout de chemin en MLS de 1996 à 1999 avant d'être finalement abandonnée. De cette époque révolue, on garde cependant de sacrées images :Ca promet.