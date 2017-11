Les horaires de la Ligue des Champions changeront dès la saison prochaine

AC

Le changement, c'est presque pour maintenant.Depuis de nombreuses années programmés à 20h45 - exceptés en hiver pour certains pays d'Europe de l'Est et ceux limitrophes de la frontière Europe/Asie -, les matchs de Ligue des Champions n'auront plus lieu à cet horaire à compter de la saison prochaine.À chaque journée, à l'image de ce qui se fait déjà en Europa League, deux matches vont se dérouler à 19h et les six autres à 21h. L'UEFA justifie ce changement afin de permettre «» .La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus à choisir entre un Juventus -Barcelone et un BATE Borisov -Qarabağ.