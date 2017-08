Les Hollandaises championnes d'Europe

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme à la maison.Au terme d'une finale inédite et spectaculaire, qui aura (peut-être) réconciliés certains avec le foot féminin, les joueuses des Pays-Bas sont sacrées championnes d'Europe, à domicile, face au Danemark . Leur tout premier titre international.Ce sont pourtant les Danoises qui avaient le mieux débuté cette finale, menant 1-0 après un penalty transformé dès la septième minute. Mais lesse sont vites reprises (10) avant de prendre l'avantage à la 28minute par Martens. Toujours dans un esprit de réactivité express, les Danoises se sont empressées d'égaliser par Harder pour conclure une première mi-temps assez folle. La seconde aura été beaucoup mieux maîtrisée par les Néerlandaises, qui ont repris les devants par Spitse (51), avant que Miedema ne s'offre un doublé pour clore le spectacle. Les Hollandaises détrônent ainsi l' Allemagne , imbattable depuis 1995, et empêchent les Danoises de rejoindre le reste de la Scandinavie au palmarès ( Norvège 1987 et 1993, Suède 1984).En quelques années, elles ont surtout déjà égalé le palmarès des hommes.