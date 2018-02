Les Herbiers s'offrent une demi-finale de Coupe de France

146

Les Herbiers 0-0 RC Lens

Les Herbiers (4-2-3-1) : Pichot - Marie, Dequaire, Vanbaleghem, Pagerie - Flochon, Eickmayer - Bongongui (David, 78e), Dabasse (Germanne, 62e), Rocheteau - Gboho (Bonnet, 113e). Entraîneur : Stéphane Masala.



RC Lens (4-3-3) : Vachoux - Dja Djedje, Cvetinovic, Duverne, Gersbach - Mesloub, Chatome, Zoubir (Bellegarde, 115e) - Fortune (Bayala, 46e), Lopez, Markovic (Diarra, 65e). Entraîneur : Eric Sikora.

SO

La magie de la coupe.Tombeur de l'AJ Auxerre en huitièmes de finale de la Coupe de France , les Herbiers (National 1) ont remis le couvert en quarts pour dégager le RC Lens aux tirs au but et s'offrir une demi-finale historique pour le club.Habitués aux bas-fonds du National 1 et à leur Stade Massabielle, les Vendéens entament pourtant ce quart de finale à la Beaujoire la boule au ventre. Bien en place, les Lensois en profitent alors pour s'emparer du cuir et assiéger le camp adverse, mais Abdellah Zoubir butte sur le portier des Herbiers, Matthieu Pichot, après une action collective succulente à une touche de balle (9).Une action qui, étonnement, va sonner le réveil des Herbiers qui boivent alors la pression avant de mettre en danger les Lensois à coup de contres rapides rondement menés. Problème, le portier nordiste, Jérémy Vachoux , est chaud bouillant et réalise une magnifique double-parade (16), avant d’écœurer Guillaume Dequaire (19). Et quand Vachoux semble aux fraises, sa barre transversale vient le suppléer pour détourner le coup de casque d'Ambroise Gboho (39).Heureux de rentrer aux vestiaires avec leur cage inviolée, les Lensois attaquent le second acte avec le ballon collé aux pieds, tout en ayant rebouché les trous défensifs. De quoi donner au public une deuxième période bien moins palpitante, et de permettre aux gardiens de but de se concentrer sur une éventuelle séance de tirs au but. Une séance qui devient vite inévitable tant le RC Lens , malgré les innombrables rushs Abdellah Zoubir , galère à mettre réellement en danger Matthieu Pichot pendant des prolongations à sens unique. Et au petit jeu des tirs au but, c'est le Vendéen qui remporte la partie en détournant les tentatives de Mesloub et Diarra.Au suivant.