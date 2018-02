Les Herbiers folles

Le club vendéen, pensionnaire de National, dispute le premier quart de finale de Coupe de France de son histoire ce mardi face à Lens à la Beaujoire. L’occasion de débroussailler le profil de celui qui partage avec Chambly le statut de Petit Poucet de la compétition. Sortez la tondeuse.

124

La définition au ras-des-pâquerettes

Pot-pourri du parcours en Coupe de France

Vidéo

Les bonnes feuilles

Le mot du proprio

Par Mathieu Rollinger

Propos recueillis par MR

Collections de plantes desséchées mises sous presse, étiquetées et nommées avec rigueur, qui servent pour les études de systématique et occupent les enfants et/ou les retraités autour de l’automne.Prairies sous-marines du bas de la zone des marées, composées, sur les côtes françaises, de zostères et de posidonies. Probablement malodorante ou du moins fortement iodée.Commune située dans le haut-bocage vendéen (85), peuplée par 16 000 Herbretais, dont un certain Philippe de Villiers. Trois fleurs au concours des villes et des villages fleuris et présentant la particularité de connaître le « plein emploi » sur son territoire , avec seulement 5% de la population étant sans activité (contre 8,9% à l’échelle nationale), dont un certain Philippe de Villiers. Si bien que les employeurs ont du mal à pourvoir les postes.Club de football évoluant en championnat de National 1 depuis 2015 et quart-de-finaliste de la Coupe de France 2018, affrontant ce mardi le RC Lens . Série en cours.Les Herbretais ne sont pas à leur coup d’essai en Coupe de France . Les Vendéens sont tombés face à Toulouse en 32en 2010 (0-1), ont éliminé Tours en 2013 au 7tour (2-0) et ont posé pas mal de problèmes à Guingamp en 2017 (1-2 après prolongation). Pour cette édition, ils présentent la particularité de n’avoir disputé qu’un seul tour à domicile. C’était contre Romorantin (N2) pour un victoire 2-1. Mais le VHF est à chaque fois rentré avec la qualif’ en poche, que ce soit de Balma (N3, 0-3), d’Angoulême (N3, 1-2 après prolongation) ou de Saint-Lô (N3, 1-2). Pas de gros poisson avant les huitièmes de finale où c’est un spécialiste de la compétition, l’AJ Auxerre , qui a glissé à l’Abbé-Deschamps sous la neige (0-3). Avec un magnifique penalty détourné par le portier Matthieu Pichot. Bim, au suivant. Et ça sera Lens , à domicile, ou plutôt à Nantes , capitale régionale.Rital revendiqué et fan devant l’Éternel de la Juve, Stéphane Masala tire de ses origines sardes une culture de la gagne et une science tactique. Au point d’impressionner par sa capacité à conditionner son groupe à coups de discours référencés et de fines analyses vidéo. Milieu de terrain formé à Troyes , passé par Reims lors de l’époque National, l'entraîneur des Herbiers a fini sa carrière à Luçon où il a ensuite connu sa première expérience sur le banc en tant qu’adjoint de Frédéric Reculeau. C’est en binôme qu’ils ont filé en 2016 aux Herbiers, avant que le technicien de 41 ans ne prenne la relève de son numéro 1, remercié à la mi-janvier, faute de résultats. Avec des effets immédiats : sept matchs dirigés et aucune défaite. De quoi passer l’hiver sans craindre le gel.Si un joueur de cette formation retient l’attention, c’est bien ce milieu offensif de 23 ans, qui est également son meilleur buteur cette saison avec sept réalisations toutes compétitions confondues. Formé à Rennes , grand pote de James Léa-Siliki, il apporte depuis cette année une vraie touche créative au VHF. Déjà buteur à Auxerre , ce guitariste averti ne s'interdit pas de claquer un nouveau solo à la Beaujoire contre Lens Rocheteau comme Dominique , Charentais comme Dominique, attaquant comme Dominique, mis à l’essai à 17 ans à Saint-Étienne grâce à un entraîneur ami avec Dominique sans pour autant pouvoir confirmer, Kévin n’a pourtant aucun lien de parenté avec l’Ange vert. Après quatre saisons discrètes aux Chamois niortais, l'attaquant de 24 ans est prêté cette année au club vendéen. Et forcément, cette épopée en coupe représente une belle opportunité de se faire un prénom.