Les Herbiers, en avant les histoires

Si Katerine et son MC Circulaire sont devenus de vraies figures locales le temps de quelques punchlines arrosées, de petites figurines, elles, attiraient déjà la lumière depuis quelques semaines dans le coin. En enjoliveur de Playmobil, Patrice nous dévoile sa collection de bonshommes en plastique spéciale demi-finale. Où il est question de Francis Lalanne et de jambes sciées.

Francis Lalanne et Troussepinette

« J'ai même fait Francis Lalanne »

Par Guillaume Blot, au PMU

On le sait, les Vendéens ne sont pas si fous. Alors quand Patrice, grand collectionneur de Playmobil et accessoirement supporter du VHF (Vendée Les Herbiers Football), s’aperçoit que le club fait son trou en Coupe, il décide de rentrer en jeu. Le p’tit gars des Herbiers s’échauffe des heures et des heures durant à recréer supporters, joueurs, dirigeants et élus locaux depuis son garage de la rue du Puits. Le résultat est servi sur un plateau lors de la remise des maillots de Petit Poucet aux héros le 26 février, au PMU Le Donjon d’Ardelay : la scène du penalty arrêté en quarts par Pichot contre Auxerre , le déplacement des ultras vendéens en car Rigaudeau, avec pack de bières et grosse caisse, puis la vente de billets pour le déplacement à venir à Nantes pour affronter le RC Lens , le tout en figurines et accessoires Playmobil.» , détaille-t-il. Il vivra la qualification depuis la tribune Loire de La Beaujoire le lendemain. «» , débite Patrice. Cette séquence nourrira sa prochaine série.Pour la demie, le brocanteur professionnel ne voit pas les choses à moitié. «» , s’excuse-t-il presque. Il est tellement fier du rendu qu’il décide de l’afficher en photo de profil sur son Facebook.On le retrouve lors de la nouvelle remise des maillots à son club samedi 14 avril au PMU Le Vincennes, cette fois-ci sans son plateau, mais avec trois personnages cachés dans le blouson : «Contacté il y a peu par quelques supporters de Chambly, Patrice a même accepté de créer tout spécialement pour eux une dizaine de personnages à l’effigie des ultras camblysiens : «» , s'excite-t-il. Francis partira-t-il sans boire un coup ?