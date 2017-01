Les gros d'Angleterre galèrent

1

Cela aurait pu être une soirée plus que parfaite pour Chelsea Si Diego Costa avait transformé son penalty et donné la victoire aux, ces derniers seraient quasiment champions. Car pendant qu'ils faisaient match nul contre Liverpool , les autres prétendants au titre se prenaient les pieds dans le tapis. Arsenal , d'abord, a perdu sur son propre terrain contre... Watford . Avec deux buts encaissés dans le premier quart d'heure (signés Kaboul et Deeney), lesn'ont pas trouvé la force de revenir malgré une réduction du score d'Iwobi. Les hommes de Wenger laissent donc leur place de dauphin à Tottenham , qui a obtenu un nul décevant sur la pelouse de Sunderland , lanterne rouge avant la partie. Leset Arsenal sont désormais à neuf points du leader bleu.Pendant ce temps-là, Swansea , qui a officiellement recruté Jordan Ayew , a vaincu le Southampton de Puel (2-1) et continue sa mission maintien. Un défi que doit actuellement relever Leicester , encore battu à Burnley sur un but de Vokes à trois minutes du terme. Crystal Palace a également récupéré trois points fondamentaux en vue d'éviter une relégation. Dann et Benteke ont donné un précieux succès à leurqui se déplaçait à Bournemouth . De son côté, Middlesbrough n'a pas fait mieux qu'un match nul face à WBA (1-1), et rejoint Leicester et Swansea à la quinzième place. Les trois équipes possèdent deux unités d'avance sur Palace, premier relégable.Suite et fin de la journée mercredi, avec les Manchester.