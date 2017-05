Les gros assurent, West Ham souffle

Dans ce début de sprint final, Tottenham et Manchester City n'ont connu aucun problème pour s'imposer. Ça passe aussi pour Liverpool, longtemps en difficulté à Stoke. En bas du classement, West Ham se donne de l'air au détriment de Swansea, et Middlesbrough file en deuxième division.

Tottenham 4-0 Watford

Man. City 3-1 Hull

Stoke 1-2 Liverpool

West Ham 1-0 Swansea

Middlesbrough 0-0 Burnley

West Bromwich Albion 0-1 Southampton

Une domination de tous les instants. C'est bien simple : dès les premières minutes, Watford n'existe pas. Et subit les incessants coups de bâton des. Très logiquement, le dauphin de Chelsea ouvre le score par un superbe Alli à la demi-heure de jeu, avant de plier le match en six minutes grâce à des buts de Dier et Son. Ce dernier, meilleur homme sur la pelouse, s'offre même un doublé au retour des vestiaires. Un après-midi sympa pour Tottenham donc, qui a donné un peu de temps de jeu à Kane. Chelsea va devoir aller le chercher, son titre., parce qu'il n'y a pas eu de match.On se demande parfois ce qu'il se passe dans la tête de Guardiola en observant ses compositions d'équipe. Navas arrière droit ? Ok... Delph aligné d'entrée au milieu ? Bon... Bravo de nouveau titulaire dans les cages ? D'accord. En tout cas, ces changements n'aident pas City à gagner en efficacité. Toujours aussi dominateurs dans le jeu et dans la possession, mais toujours aussi irréalistes devant le but, les Mancuniens galèrent pour trouver la faille malgré les occasions. Du coup, Hull leur prête main forte en marquant contre son camp par l'intermédiaire de Mohamady. Tranquillement, lesdoublent la mise juste après la pause, histoire d'éviter toute mauvaise surprise. Un peu plus tard, Delph balance une sacoche qui transperce Jakupović. Ça sent bon la Ligue des champions., parce qu'une fois n'est pas coutume, Bravo n'a pas fait de boulette et n'a pas pris de but. Bonne blague.Le nouveau schéma tactique de Klopp (défense à trois) peut-il redonner confiance aux? Pas vraiment, puisque Shakiri fait trembler les filets quelques minutes après le coup d'envoi... mais est signalé en position de hors-jeu. Ouf. Sauf que cet avertissement ne suffit pas à Liverpool , qui cède juste avant la pause devant Walters parfaitement servi par... Shakiri. Pas content, Klopp procède à deux changements durant la pause, et demande à sad’accélérer le rythme. Chose faite, même si le tableau d'affichage ne le prouve pas. Coutinho, remplaçant en début de partie, touche la barre et le destin semble fâché avec les visiteurs. Jusqu'à la 70minute et l'égalisation du Brésilien. Une poignée de secondes plus tard, Firmino donne l'avantage (et les trois points) aux siens. Liverpool , pour le meilleur et pour le pire., parce qu'on aime les revirements de situation.Quelle tristesse... Il fut un temps où West Ham comme Swansea proposaient du beau jeu. Aujourd'hui, assister à une confrontation entre ces deux équipes ressemble davantage à de la torture. Peu d'envie, pas de de folie... Le spectacle est loin d'être au rendez-vous. Lessauvent tout de même les apparences en passant logiquement devant à la suite d'une belle action collective convertie par Kouyaté. Pour le reste, West Ham ne tremble pas vraiment et conserve son avantage sans trop de difficulté. Bilić est sauvé, son club quasiment maintenu., parce qu'on ne veut pas voir de nouvel entraîneur perdre son job d'ici la fin de saison.Est-il possible de voir un match de Middlesbrough avec beaucoup de buts ? C'est toujours délicat. Surtout quand c'est Burnley qui se présente en face. Un Burnley qui défend bien et qui a moins besoin de points que son adversaire. Et qui laisse donc son concurrent du jour s'ennuyer avec le ballon. La suite ? Pas grand-chose. Boro n'avance pas, et Burnley s'en tape royalement., parce que 0 + 0 = la tête à Toto.Il est là, le premier caramel de Clasie en Premier League. Arrivé en Angleterre l'année dernière, l'ancien de Feyenoord permet à Southampton de prendre les manettes avec un tir de loin qui fait mouche. En même temps, WBA n'a plus rien à jouer. Pas de quoi s'exciter, donc. Sous le soleil, Puel grignote ainsi une petite victoire qui l'installe un peu plus dans la première moitié du classement. Objectif rempli., parce qu'il y en a marre de voir des équipes qui ont terminé leur saison début avril.