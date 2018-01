Les Girondins soutenus par leur administration

14

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'union fait la force.Les Girondins de Bordeaux ont reçu ce jeudi matin la visite et le soutien des salariés administratifs du club et des jeunes du centre de formation. Il faut dire que les temps sont durs du côté de la Gironde : les joueurs de Jocelyn Gourvennec occupent la quinzième place de Ligue 1, ne sont plus qu'à un point de la zone de relégation et n'ont pas encore digéré l'élimination de la Coupe de France à Granville (National 2).L'administration bordelaise s'est présentée en masse à la fin de l'entraînement, ce qui a donné envie à Jérémy Toulalan de remercier sa maison : «C'est sûrement plus sympa que de se faire traiter de «» .