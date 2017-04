Les gens qui quittent le stade cinq minutes avant la fin

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingues tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Edouard Balladur, « Je vous demande de vous arrêter » . Focus cette semaine sur ces mécréants qui préfèrent partir juste avant la fin, pour rentrer plus vite à la maison.

D’où cela vient ?

Pourquoi c’est insupportable ?

Qui l’incarne le mieux aujourd’hui ?

Comment faire pour que cela s’arrête ?

Pourquoi cela peut précipiter la fin du monde ?

Faites entrer l’accusé :

Ah, les méfaits du foot-business… Stades aseptisés, bières sans alcool à huit euros et des clients qui ne prennent même pas le temps d’assister au spectacle dans son intégralité. Vraiment ? «» , coupe Jean-Luc Ettori , le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du championnat de France - derrière Mickaël Landreau -, avec 602 matchs au compteur entre 1977 et 1994. «» , note le Corse d’origine, qui a grandi en Bretagne. Dans les années 50, déjà, Just Fontaine voyait les spectateurs quitter le stade «» Si le phénomène existait à l’époque du grand Stade de Reims , alors…Être supporter, c’est souffrir pour ses couleurs et vivre les débâcles jusqu’au bout. Lâcher son club à l’agonie, c’est renier l’essence même du supporterisme. Point barre. Si l’on n’a pas bu le calice de la défaite jusqu’à la lie, comment savourer plus tard le bonheur d’un titre national, européen, mondial… ou même une Coupe de la Ligue si l’on est Rennais ? Parce que comme l’enseigne l’auteur italien, Giancarlo De Cataldo, dans le dernier: «» .La rencontre n’est pas encore finie, mais les escaliers des tribunes sont déjà noirs de monde : quiconque est habitué des stades de football a déjà vu une partie de ses spectateurs se diriger vers la sortie avant la fin. Certes, cela a toujours existé, mais la nature des nouveaux stades conduit à l’amplification du phénomène. En France , l’Allianz Riviera de Nice apparaît comme l’exemple même de l’enceinte en marge de la métropole, mal desservie par les transports en commun, conduisant les dizaines de milliers de spectateurs à venir en voiture et donc à se taper des embouteillages (pour un concert de Muse, 27km de bouchon ont été recensés sur l’A8 entre Cannes et Nice !). Surtout, il y a le type de public à prendre en compte. Lors du huitième de finale retour de Ligue des champions opposant Arsenal au Bayern Munich , l’Emirates Stadium s’est vidé tout au long de la deuxième période. Impensable du temps où lesrésidaient à Highbury. Où quand les supporters passionnés laissent place à un public de consommateurs, à l’instar du reste de la Premier League.Pour la moitié qui partage votre vie et qui présente cette fâcheuse habitude de vouloir partir du stade avant la fin du match, n’hésitez pas à lui rendre la monnaie de sa pièce : acceptez les invitations au restaurant mais éclipsez vous avant le dessert, partez du théâtre juste avant la scène finale, et poussez le vice jusqu’à faire l’amour en prenant soin de vous retirer à cinq secondes de la fin. Assurément, la personne comprendra alors votre désarroi.Aujourd’hui, c’est partir cinq minutes avant la fin d’un match. Mais qu’en sera-t-il demain si nous laissons cette gangrène se démocratiser ? Partir à la mi-temps parce qu’il fait froid et regarder la seconde période en très haute définition sur son smartphone deviendra banal. Après-demain, il sera commun de rester sur le canapé, en enfilant un casque connecté, pour faire comme si… Souhaitons-nous vraiment vivre dans un monde où les cinémas balancent le générique cinq minutes avant la fin des films ? Où les pâtes seront servies à cinq minutes de la fin de la cuisson ? Où les pilotes d’avion sauteront en parachute cinq minutes avant l’atterrissage ? Et pensez à vos enfants, bon sang : en suivant ce mauvaise exemple, ils partiront cinq minutes avant la fin de chaque cours, se feront trimballer d’établissement en établissement et tomberont dans la délinquance.y a un autre butClásico(il insiste)(mardi soir, ndlr)"on se rejoint après"« mais qu’est-ce qui se passe ? »(rires)"ouais ouais, c’était cool"À vous de voter.