Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingue tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Édouard Balladur : « Je vous demande de vous arrêter » . Quatrième épisode, les gardiens qui font le tour du but avant de tirer un six mètres.

D'où cela vient ?

Pourquoi c'est insupportable

Qui l'incarne le mieux ?

Comment faire pour que ça s'arrête ?

Pourquoi ça peut précipiter la fin du monde

Faites entrer les accusés

Coefficient d'irritabilité

Par Antoine Arriagada et Maxime Brigand

Tous propos recueillis par AA et MB

Du favoritisme éternel filé aux hommes à bicyclette, forcément. Hop, direction les années 1880 et l' Angleterre . Une époque où le foot commence à se structurer en Grande-Bretagne et où les différents clubs commencent à s'installer dans leur stade. Les premières enceintes ne sont que trop rarement à l'anglaise et une piste ceinture le plus souvent le terrain pour permettre les courses de lévriers, de cyclisme et de. Le bordel vient de là et de l'espace XXL entre les tribunes et la pelouse. De quoi laisser les gardiens gagner du temps en allant chercher le ballon le plus loin possible. Comme tout bon gardien de DH qui se respecte. Merci les stades à l'anglaise qui ont arrêté tout ça. Vraiment ? Bien sûr que non ! L'espace est réduit mais chaque joueur ganté peut toujours faire le guignol. D'autant que le développement du foot a apporté les ramasseurs de balles, des petits bonshommes fluo qui ne font que jouer avec le temps, surtout pour l'équipe qui perd lorsqu'on approche des dernières minutes. Parfait pour les gardiens qui aiment tourner autour de leur but pour gratter des secondes.Parce que voir notre équipe menée et se faire enfiler dans les dernières minutes par des mecs malins qui gagnent du temps, ça agace toujours. On a tous quelque chose en nous de Guy Roux mais aussi un peu de Sir Alex , évidemment. On se rappelle tous de la fois où notre équipe a été menée au score d'un but et qu'il restait une minute à jouer dans le temps additionnel. Le moment choisi par ce foutu gardien pour diviser le temps restant par deux. Tout ça pour un dégagement qui finira dans 90% des cas dans le dos d'un stadier ou un ballon qui sera ensuite coincé contre le poteau de corner. Cette idée peut venir à l'esprit de n'importe quel gardien. Même Guillaume Warmuz. Sauf que la loi 16 du foot ne prévoit pas d'entracte à chaque ballon sorti en six mètres. Alors stop, même si sans ça, on n'aurait peut-être jamais vu Júlio César devenir un héros au Camp Nou. Damien Grégorini , Stéphane Trévisan, Patrick Regnault, Nicolas Penneteau . La D1 qu'on aime, quoi. Enfin, celle qui joue le maintien. Cette saison, les rois de la temporisation s'appellent Jean-Louis Leca Sergey Chernik ou encore Thomas Didillon . Lutter pour ne pas crever invite souvent à la ruse. Tout le monde connaît ces rencontres qui se finissent à neuf contre dix, où il y a 4-3, qu'il reste trois minutes de combat et où le gardien ne sait pas vraiment comment son équipe s'est retrouvée devant à la table de marque. Le voilà donc tenté d'aller se balader. Bon, les grands de ce monde peuvent aussi se laisser tenter. Sacré Neuer.La situation de facilité serait de caler du barbelé derrière les cages. Ou un mur comme dans nos bons vieux gymnases. Et s'il fallait simplement y poser des videurs bulgares, amateurs de tatanes bien placées ? Bon, allez, un changement de règlement serait plus simple, évidemment. Aujourd'hui, un gardien qui prend trop de temps à dégager est souvent sanctionné d'un jaune. Mais s'il recommence, l'arbitre n'osera jamais dégainer son rouge. Alors, quoi faire ? Demander aux policiers du jeu de couiner encore plus fort ? Peut-être demander l'aide des supporters. Dans ce cas, un portier faisant le tour de son but pour gagner du temps pourrait être arrosé d'un pétard ou mieux, être obligé de relancer avec son mauvais pied. Pour certains, ça ne change rien. Tu nous manques Apoula.Parce que si le jeu du tour de la cage se généralisait, le monde marcherait au ralenti. Imaginez si l'on devait contourner chaque chose du quotidien. On verrait des personnes âgées faire le tour de l'arrêt de bus pour tuer le temps avant de monter dans la navette alors que vous êtes en retard au travail. Les personnes malhonnêtes, elles, commenceraient à faire le tour des contrôleurs pour repousser la prune de quelques secondes. Ceux qui aiment le catamaran devront faire le Vendée Globe plutôt que le tour de la Corse. Cahuzac ferait le tour du rond central avant de sortir à la 87minute. N'Golo Kanté ferait le tour du Soleil avant de faire une interception. Et le soleil, lui, commencerait à graviter autour de la Terre. Voilà, la Terre a brûlé. Merci Vincent Planté...