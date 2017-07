Les gardiens de but sont-ils plus forts avec une casquette ?

Interdit ces dernières années en Belgique, le port de la casquette pour un gardien de but vient d’être réhabilité par la Fédération. Ce qui amène une question : un portier est-il meilleur avec son couvre-chef sur la tête ?

Le Powerpoint n’est pas des plus esthétiques , mais là n’est pas l’important. Entre les logos des sponsors Patrick et ING, la Fédération belge balance, en anglais, ses nouvelles règles pour le championnat 2017-2018. Pour trouver la bonne surprise, il faut aller jusqu’à la loi numéro quatre : «» , est-il écrit. Depuis quand le port de la casquette était-il proscrit au Plat Pays ? Et pourquoi ? Nul ne le sait. C’est d’autant plus surprenant que selon l’International Football Association Board, qui édicte les règles mondiales du football, le dernier rempart peut porter une casquette si celle-ci ne présente de danger pour personne (ce qui est considéré comme tel, pour les casquettes « classiques » en tout cas). Reste que cela a le mérite de soulever une question : quels sont les avantages et inconvénients pour un goal de porter ce genre de couvre-chef ?Qu’on ne s’y méprenne pas : si Genzô Wakabayashi de– alias Thomas Price d’– n’apparaît jamais sans sa casquette sur une (interminable) pelouse de foot, ce n’est pas seulement pour faire joli. Celui qui ne prend (presque) jamais de but après une frappe en dehors de la surface de réparation a bien compris que la casquette permettait, en premier lieu, de s’éviter quelques problèmes de vue les jours où le soleil décide de faire des siennes. Un rayon trop éclatant, un ballon qui traîne dans le ciel bleu ou au niveau de la trajectoire de la lumière des projecteurs illuminant la nuit noire, et c’est un filet qui peut trembler. Le genre de but casquette qui faisait réfléchir Oliver Kahn dans les années 1990, l’Allemand préférant mettre quelque chose sur son crâne qu’encaisser un pion. «, certifie René Taelman, ancien coach belge qui a travaillé au Koweït, en Côte d'Ivoire ou en Libye et qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'entraînement des gardiens.De plus, le rôle même de la casquette réside dans la protection qu’elle offre à la peau de son propriétaire. Jim Leighton, portier écossais entre 1980 et 2000, préférait s’étaler de la crème solaire sur la tronche. C’est un choix. Mais cela n’est certainement pas suffisant pour éviter la surchauffe et l’insolation (ou coup de chaleur) quand aucun nuage ne se montre et que la température offre un beau climat caniculaire. En sachant tout cela, la Coupe d'Afrique des nations, désormais programmée en été, pourrait signer le retour en force des casquettes (et des débardeurs, mais c'est un autre débat). Outre la peau et le métabolisme organique, une casquette peut aussi protéger les os de la tête. D'après les rumeurs, la casquette arrondie de René Vignal, protecteur des buts de l’équipe de France entre 1949 et 1954, possédait cette forme car elle renfermait... de la mousse et un protège-tibia, pour pouvoir sortir dans les pieds des attaquants sans se poser trop de questions.Et puis il y a le style et la superstition. À ce niveau-là, la casquette ne propose en revanche aucune garantie. Nombreux sont les gardiens à porter la visière durant leurs jeunes années, puis à l'abandonner pour une question de look lorsque les caméras commencent à montrer leur visage de professionnel à la télévision. Pourtant, la casquette ne rend pas forcément quelqu’un ridicule, contrairement à certaines coupes de cheveux osées. «, reprend René Taelman.» Quant à la superstition, aucune casquette n’a jamais assuré une victoire. Sebastián Viera, gardien uruguayen reconnu pour son couvre-chef porté jusqu’en 2006, l’a d’ailleurs compris, comme il l’a sous-entendu dans: «» Enfin, il ne faut pas oublier que tout objet peut trahir et se retourner contre son possesseur. C’est ainsi que celle de C. Jailin, portier de Southampton, se serait glissée sur les yeux du malheureux rempart en 1927, qui n’aurait pu que laisser le ballon rouler dans ses buts. C'est selon cette légende que le but casquette serait né, laissant la porte ouverte aux casquettes d’or qui récompensent aujourd’hui les plus belles boulettes. Une légende dont les sources demeurent cependant introuvables.