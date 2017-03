Les futures séances de tirs au but se joueront-elles au tie-break ?

0

Ça se creuse les méninges dans les hautes sphères du football mondial.L'International Board (IFAB), institution garante des Lois du Jeu, avaient du pain sur la planche pour leur 131assemblée générale à Wembley. «» , explique le Board dans un communiqué. Et après de longues heures de travail intense, une idée est sortie du chapeau, censée changer face du monde : fini les séances de tirs au but où les joueurs de chaque équipe se succèdent bêtement sur le petit point blanc.Non, les plus belles histoires du football de demain pourraient s'écrire dans un format dit « tie-break » , d'après les informations du. Après que Marco van Basten s'est inspiré du hockey sur glace et du soccer américain dans sa proposition de révolutionner la règle du penalty, l'IFAB est allé, lui, piocher du côté du tennis. Original.Dans les faits, cette règles permettrait de donner moins favoriser l'équipe qui tire en premier, avec un système de style « ABBA » : Un tireur de l'équipe A se présente, puis deux tireurs de l'équipe B suivis d'un nouveau tireur de l'équipe A et ainsi de suite.Une proposition intéressante mais qui reste moins prioritaire que les courses d'élan de Zaza ou le cas Sergio Ramos