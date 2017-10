Les funérailles du club de Modène organisées par ses supporters

Immagini che dicono tutto. Sconfitta a tavolino e tifosi che celebrano il funerale del Modena Calcio.Una morte lenta,la fine peggiore pic.twitter.com/jRHBrKFEg8 — Edoardo Crivellaro (@ECrivellaro) 1 octobre 2017

Supporters à la vie à la mort.Le FC Modène, passé par la Serie A (jusqu'en 2004) et qui végète aujourd'hui en troisième division de l'autre côté des Alpes, vit des jours très sombres. Derniers du championnat avec zéro point, dans le rouge financièrement, lesn'ont même plus accès à leur stade et ont dû déclarer forfait ce week-end face à Mestre.Leslocaux ont donc décidé qu'il était temps de tirer la sonnette d'alarme. Dimanche, ils étaient 300 à manifester en organisant les « obsèques » de leur club fétiche, avec un cercueil aux couleurs jaune et bleu porté en tête de cortège. Tout un symbole.Les joueurs ont, quant à eux, demandé l'aide de l'association italienne des footballeurs (AIC). Ils en auront bien besoin.