Les frères Pogba font la fête

The Pogba brothers after the Europa League final 🎉🕺🏆 pic.twitter.com/zV81u4thXI — 101 Great Goals (@101greatgoals) 25 mai 2017

AS

Mélangez les 2Be3 avec MHD et vous obtenez les frères Pogba.Auteur d'un but et d'une bonne prestation avec Manchester United, Paul Pogba a soulevé l'Europa League mercredi soir, le premier trophée européen de sa jeune carrière, et quelque peu fait taire les critiques à son égard par la même occasion.Pour fêter ce titre, «» était évidemment accompagner de ses deux frères aînés, Florentin et Mathias Pogba A quand l'album ?