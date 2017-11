Les frères Gallagher chantent à la gloire d'Agüero

AG

Il y a un seul sujet sur lequel les frères Gallagher sont d'accord : «» .La semaine dernière, Sergio Agüero est rentré dans l'histoire de Manchester City en dépassant le record de buts marqués avec les, détenu par Eric Brook et ses 177 pions. Le buteur desa reçu une belle ovation à l'Etihad Stadium ce dimanche, lors de la victoire des siens face à Arsenal (3-1) . Mais le plus bel hommage reste sûrement celui des frères Gallagher, les deux fondateurs du groupe Oasis.Dans une vidéo publiée par Manchester City , l'international argentin découvre les chansons à sa gloire interprétées par les deux stars britanniques. Que les fans du groupe anglais respirent, Noel et Liam n'ont pas chanté ensemble. Pas de reformation à prévoir pour les deux frères ennemis de la Britpop.On attend avec impatience la version de Grégoire.