Les frangins dos Santos réunis aux Los Angeles Galaxy

Jo' n'attend plus.Après l'arrivée d'Alessandrini en janvier 2017, le Los Angeles Galaxy continue sa nouvelle politique de transferts, à savoir recruter de bons joueurs dans la force de l'âge, et non en pré-retraite. Pour cela, Galaxy n'a pas eu à trop réfléchir puisque le club a recruté le frère d'un de ses joueurs, Giovani dos Santos, au club depuis 2015.Le milieu international mexicain voit donc son frangin Jonathan le rejoindre pour la troisième fois de leurs carrières. Formés ensemble à Barcelone, les dos Santos ont aussi joué à deux à Villareal avant donc de se retrouver ensemble à LA. Outre la qualité individuelle de Jonathan Dos Santos , 27 ans, l'ex-club de Beckham s'offre surtout une paire de milieu de terrain qui régale souvent avec la sélection mexicaine, et qui, par définition, se connait mieux que personne. Habile.» aurait expliqué Jonathan.