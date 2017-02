Les footeux doivent-ils bannir la Nutella ?

Comme tous bons sportifs, la majorité des footballeurs se laissent régulièrement tenter par une bonne tartine de Nutella. Sauf que la pâte à tartiner, qui contient de la matière grasse à éviter pour les joueurs de haut niveau, n’est franchement pas conseillée.

L'huile de palme, ce poison

Du sucre inutile

Une recette à modifier

Par Florian Cadu

* Le mot Nutella est d'origine italienne. Or, c'est un mot féminin. LA Nutella, car LA pâte à tartiner. En français, une drôle de dérive a fini par transformer, à tort, ce mot en mot masculin. Mais en hommage à son inventeur, l'immense Michele Ferrero, nous utiliserons dans cet article « la Nutella » .

» Dans les colonnes de, Marc Pfertzel annonce la couleur en 2015. Pour l’ancien défenseur de Livourne et du VfL Bochum (aujourd’hui retraité), pas moyen de se priver de Nutella. Qu’on soit footballeur ou pas. Dans le monde du ballon rond, il est d’ailleurs loin, très loin d’être le seul. Mathieu Coutadeur, l'ex-milieu de terrain de Lorient, et bien d’autres ont publiquement avoué leur péché mignon pour la substance qui avait écoulé un milliard de pots en France en 2014 depuis sa création.Alors, si chacun sait pertinemment que la pâte à tartinerFerrero ne représente pas un produit alimentaire super sain, peut-elle être utile à l’effort du footeux ? Ou faut-il à tout prix l’interdire, comme Pep Guardiola l’aurait décidé à Manchester City ? Pour apporter des éléments de réponse, il faut bien entendu se pencher sur les composants de la gourmandise. Grossièrement, la Nutella, c’est beaucoup de sucre (55%), pas mal d’huile de palme (23%), quelques noisettes (14%) et un peu de cacao (8%). Là-dedans, un ingrédient pose un problème majeur : la terrible huile de palme."mauvais gras", éclaire Thomas Rozé, kinésithérapeute du sport et diplômé d’une formation sur la nutrition, la santé et l’exercice.Ok. Mais pour un footballeur, n’est-ce pas une bonne idée de se faire un petitde sucre, qui constitue plus de la moitié de l’aliment, avant un entraînement ou un match ? «, estime le spécialiste.Preuve que Gerard Piqué et Sergi Roberto ont tout faux lorsqu'ils réclament des sandwichs à la Nutella (en faisant l’erreur de ne pas préciser la nature du pain) avant une rencontre, comme lors d’un Málaga-Barcelone datant de 2014, où des médias espagnols étaient tombés sur la liste des demandes alimentaires des joueurs catalans (option «» pour Roberto, qui avait vu ses coéquipiers concéder un match nul sans but).La Nutella n’est donc d’aucune aide nutritionnelle spéciale pour le sportif, qu’il s’agisse de la préparation d’un exercice ou de la récupération. Pire : l’excès calorique qu’elle procure peut être à l’origine de troubles digestifs si elle est consommée avant l’effort, et risque évidemment de ne pas arranger l’embonpoint de certains qui sont scrutés par le staff comme par les supporters. La solution pourrait-elle venir d'autres pâtes à tartiner sans huile de palme ? «, se méfie Thomas Rozé.» Reste donc à convaincre les décideurs, fous amoureux de l’huile de palme et de sa rentabilité, de changer leur recette afin de pouvoir se tartiner une baguette à la mi-temps. Dans le vestiaire ou devant sa télévision.