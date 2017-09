Les folies du mercato anglais

1

RR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la sixième année consécutive, la Premier League a pété les records pour ce mercato estival. Selon le cabinet Deloitte, les clubs anglais ont ainsi dépensé 1,5 milliard d'euros sur le marché des transferts, soit une augmentation de 23% par rapport à l'année dernière. Avec en prime, un beauavec 228 millions d'euros alignés pour le dernier jour.Sur le podium des clubs les plus dépensiers, on retrouve Manchester City Chelsea et Manchester United , suivi de très près par Everton . D'un autre côté, seulement cinq clubs du championnat ont fini ce mercato avec une balance positive : Arsenal Burnley , Stoke, Swansea et Tottenham L'été prochain, le PSG tentera de battre ce record à lui tout seul.