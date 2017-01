Les filles du PSG perdent sur tapis vert

1

CP

Jusqu'à présent, la saison du Paris Saint-Germain était parfaite : dix victoires en autant de matchs et vingt-neuf buts inscrits pour zéro encaissé. Les filles du club de la capitale s'étaient même imposées contre leurs grandes rivales lyonnaises (1-0). Mais l'entrée de Sarah Palacin, à la 46minute du match entre Paris et Albi, le 10 septembre dernier, pourrait bien coûter le titre au PSG Ce jour-là, l'ancienne joueuse de l' ASSE n'était pas inscrite sur la feuille du match. Une enquête avait donc été ouverte. Le verdict vient de tomber : Albi a été déclaré vainqueur sur tapis vert. Une décision qui rétrograde le PSG à la troisième place du championnat derrière Lyon et Montpellier Pour se rassurer, les dirigeants du club pourront se dire que ça arrive même aux meilleurs : en 2015, le Real avait été éliminé de la Coupe du Roi pour avoir aligné Cheryshev.