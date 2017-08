Les Farc veulent une équipe professionnelle

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis qu'un accord de paix a été signé entre l'état colombien et les ex-guérilleros des Farc, ces derniers ont désormais de nouveaux projets.Dans un entretien accordé à Blu Radio, Jorge Perdomo, le président de la première division colombienne, a expliqué avoir reçu une lettre des Farc demandant «» Le dirigeant précise que l'ancien groupe armé aimerait rejoindre la deuxième division colombienne.Un dessein qui bute néanmoins sur plusieurs points de règlement. Les Farc devront, par exemple, avoir l'approbation des deux-tiers de l'assemblée de la Fédération colombienne de football et de la Dimayor (équivalent local de la LFP). De plus, il faudrait environ dix millions de dollars pour lancer un nouveau club, ce que le groupe révolutionnaire n'a pas en réserve.Si le projet aboutit, la première recrue du club sera surement un Guerrero, n'importe lequel.