Pour la FIFA, les meilleurs fans sont ceux du Celtic

PSG fans impressed with the Celtic fans #YNWA pic.twitter.com/0cTv64oVn3 — Lisbon Lion (@tirnaog09) 27 septembre 2017

PD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À ce jeu-là, le Celtic est intouchable.À défaut d'avoir vu l'un des leurs remporter un trophée individuel lors de la cérémonie des Best FIFA Awards organisée à Londres, les supporters des Bhoys peuvent quand même avoir le sourire aux lèvres puisqu'ils ont en effet été désignés comme les meilleurs fans et font donc partie du palmarès de la soirée aux côtés de Zidane, Cristiano Ronaldo ou encore Gianluigi Buffon . Une récompense loin d'être volée, même si le club a été condamné le même jour à payer une amende de 10 000 euros après l'intrusion de l'un de ses fans lors de Celtic-PSG (0-5) en Ligue des Champions. Mais de ce match, on préfère largement retenir la communion du début de rencontre, qui justifie à elle seule le titre attribué aux fans écossais.Qui c'est les plus forts ? Évidemment, c'est les Verts.