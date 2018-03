Les fans du Celtic célèbrent à leur manière la fête des mères

1

Celtic banners at Ibrox today, « Don’t forget to wish your sisters a happy Mother’s Day » #oldfirm pic.twitter.com/YjleTSanAO — Away Days Videos (@AwayDaysVideos) 11 mars 2018

AC

Les meilleurs supporters du monde ne sont pas les plus fins.Victorieux ce dimanche des Rangers dans le Old Firm (3-2), les Bhoys ont rendu fous de joie leurs supporters sur le terrain, qui se sont laissés aller à quelques provocations après le coup de sifflet final. Joué le jour de la fête des mères en Écosse, ce Old Firm a vu les supporters du Celtic déployer une banderole un peu douteuse à l'encontre de leurs pires ennemis des Rangers, avec pour inscription : «Le dicton « Faites l'amour pas la guerre » n'était pas non plus à prendre au pied de la lettre.