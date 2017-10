Les fans du Barça privés de déplacement à Madrid

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'y aura pas de visiteurs lors du match entre l'Atlético et le FC Barcelone au Wanda Metropolitano, le 14 octobre prochain. Le club madrilène a annoncé qu'il annulait la vente de billets pour les supporters, évoquant des raisons logistiques. Le stade n'aurait pas assez de places pour accueillir tous les supporters madrilènes voulant assister à ce choc de la 8journée de Liga.Au regard du contexte politique actuel, cela ne fait aucun doute que cette décision ne résulte pas que d'une histoire de places. Le dernier match du Barça s'est joué dans un Camp Nou vide , à cause du référendum catalan qui agite les débats. La tension est à son comble entre le peuple catalan et le reste de l'Espagne, notamment Madrid, qui représente le pouvoir monarchique d'Espagne.Le Wanda Metropolitano a l'une des plus grandes capacités d'Europe avec plus de 67 000 places...