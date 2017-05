Les fans des Spurs fêtent la dernière de White Hart Lane sur la pelouse

0

Images spectaculaires à White Hart Lane avec l'envahissement du terrain par les supporters! Une belle dernière pour l'écrin anglais🔥👊 #Spurs pic.twitter.com/TrlmUkKqQ0 — SFR Sport (@SFR_Sport) 14 mai 2017

La superbe cérémonie de fermeture de White Hart Lane avec de nombreux joueurs emblématiques passés par le club dont David Ginola 🇫🇷 ! 🇬🇧⚽️👏 pic.twitter.com/Ehf1V3YylI — SFR Sport (@SFR_Sport) 14 mai 2017

FL

Un an après le jubilé de Boleyn Ground , c'est une autre enceinte mythique qui s'efface du paysage footballistique britannique : White Hart Lane.Pour leur dernier match dans l'enceinte du «» , lesont dit adieu avec la manière au lieu où le club s'était établi en 1899. Tottenham a battu Manchester United 2-1 avec des buts de Victor Wanyama et Harry Kane , et à la fin du match, les supporters sont venus communier avec leur équipe sur la pelouse.Les supporters ont ensuite laissé place aux légendes du club, tour à tour chaleureusement applaudies par le public.La saison prochaine, Tottenham va quitter sa maison historique pour le gigantisme de Wembley (90 000 places, contre 36 000 à White Hart Lane).