Les fans de Valence veulent la démission de Peter Lim

Protesta pacífica de @CN10_VCF frente a Mestalla contra la gestión de Peter Lim. pic.twitter.com/ivqgXb2oFy — Vicente Ortiz (@VicenteOrtizBla) 3 janvier 2017

La afición del #Valencia habla antes del partido en Mestalla contra el #Celta. (🎥 @fran97_cg) pic.twitter.com/rpyY2NHIj0 — ValenciaCF CD (@CD_ValenciaCF) 3 janvier 2017

Rien ne va plus à Valence.En l'espace d'un peu plus d'un an, trois entraîneurs ont posé leurs fesses sur le banc encore chaud de Mestalla. Sans succès : Valence est au fond du trou, actuel 18de Liga, le clubest à égalité de points avec le premier relégable, Gijón.Une situation qui commence à exaspérer les supporters. Ce mardi, ils étaient plusieurs centaines à s'être réunis aux alentours du Stade de Mestalla. Pour eux, pas de doutes, la principal fautif du désastre sportif valencian est Peter Lim, le propriétaire du club.Afin de se faire entendre, ils ont entonné plusieurs chants comme «» ou «» . Une immense banderole sur laquelle était écrit «» a également été déployée. Plus sporadiquement, des chants demandant le départ de García Pitarch , le directeur du football du club, se sont faits entendre.C'est dans ce contexte compliqué que Valence s'est lourdement incliné (1-4) contre le Celta Vigo, hier, en huitièmes de finale de coupe du Roi.