Les fans de Man U n’oublient pas Evra

Really??? Today at old trafford stand Manchester United vs Sunderland wooooo😳😳😳thank you all united fans I love this game forevra red ahahahahahaha #manchesterunited#passion#love#unitedfans Une photo publiée par Patrice Evra (@patrice.evra) le 26 Déc. 2016 à 15h37 PST

On n’efface pas huit ans et demi comme ça.Parti à ladepuis plus de deux saisons maintenant, Patrice Evra est toujours dans le cœur des supporters des. Lundi pour le match entre Manchester United et Sunderland (3-1), les fans mancuniens ont rendu hommage à leur ancien latéral. Ces derniers ont brandi une bannière avec la photo de l’international français, sur laquelle était écrite : «» , en référence à l’ancien numéro de maillot d’ «» . Le joueur de trente-cinq ans, a apprécié le geste et a remercié les supporters sur son compte instagram.Chez les Red Devils, l’amour ne dure pas que trois ans.