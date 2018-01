Les fans de Leipzig boycottent à leur tour le match du lundi

1

JD

Qui aurait pu croire que ces deux-là finiraient par s'entendre ?Après que les fans de Dortmund ont annoncé qu'ils boycotteraient le match du lundi 26 février contre Dortmund, leurs homologues de Leipzig leur ont emboîté le pas pour leur déplacement, une semaine avant, face à Francfort.Le 17 février donc, le parcage restera vide. Les visiteurs entendent ainsi exprimer leur «» face à «» et précisent qu'en dépit du «» que représente un déplacement de 400 kilomètres en début de semaine, ils auraient pu faire le choix de tout de même aller soutenir leur équipe, d'autant plus que Francfort est un concurrent direct dans la course à l'Europe.Mais, comme le rappelle le groupe des, le club lipsien se déplace justement trois jours plus tôt à Naples , pour le seizième de finale aller de la Ligue Europa.Du côté de l'Eintracht, les ultras ont assuré qu'ils seraient présents, mais resteront silencieux tout au long de la partie. Une ambiance qui régalera les téléspectateurs.