Les fans de deux clubs manifestent contre leur président Duchâtelet

Roland Duchâtelet achète et gère des clubs de foot comme des succursales de Burger King, et ça ne plait pas aux supporters.Avant de revendre le Standard de Liège, il s'était composé une galaxie de six clubs européens, il ne lui en reste que cinq : Saint-Trond en D1 belge, Charlton en, Alcorcon en, Ujpest en Hongrie (détenu par son fils officiellement)et Carl Zeiss Jena en D4 allemande. Si du côté de Carl Zeiss Jena, premiers du championnat, cela se passe plutôt bien, ce n'est pas le cas de Saint-Trond et de Charlton, respectivement 14e sur 16 et 15e sur 24. Charlton est d'ailleurs descendu deensous « Duduche » , comme l'appelaient les supporters du Standard lorsqu'il y était encore président.Ce samedi, trois cent supporters de Charlton feront le déplacement en Belgique pour manifester avec les fans de Saint-Trond. Ils marcheront, de manière pacifique ont-ils promis, à la bourgmestre de la ville, vers le stade duoù les Canaris reçoivent l'AS Eupen à 20h. «» , explique le groupe d'opposants à Duchâtelet «» .Si jamais ça t'intéresse Roland, il reste toujours Nancy à racheter.