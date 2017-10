Les fans de Crystal élisent quand même leur but du mois

1

@CPFC Goal of the month, for September. Vote for your favourite #cpfc pic.twitter.com/1NFQQoi6LD — Five Year Plan (@FYPFanzine) 1 octobre 2017

À défaut de spectacle, les fans de Crystal Palace ont de l’humour.Scotchée à la place de lanterne rouge de Premier League, l’équipe de Crystal Palace est également toujours à la recherche de son premier pion en championnat. Mais que les choses soient claires : ce n’est pas cette disette offensive de sept matchs qui va empêcher les supporters desd’élire le plus beau but du mois de leur équipe.Le but de Bakary Sako face à Huddersfield , au troisième tour de League Cup (1-0), fait figure de favori. Pas parce qu’il est beau, non. Il est simplement le seul but inscrit par l’équipe de Roy Hodgson . Histoire de permettre aux votants d'avoir un choix à effectuer, les organisateurs de l'élection ont décidé de proposer quatre fois la même séquence de ce but de Sako.Habile.