Les « facilitateurs d'affaires »

Qui dit mercato, dit transferts et donc agents de joueur. Les agents ont un mois pour gérer les propositions, les demandes, les états d’âme... des joueurs qui flambent ou, au contraire, de ceux qui sont mis sur la touche. Mais, alors, comment organise-t-on un transfert ? Les intérêts des agents sont-ils les mêmes que ceux de leurs joueurs ? Et comment vivent ces acteurs du football au rôle ingrat ?

0

Le mercato ne s'arrête jamais

« C’est difficile quand vous êtes le seul à ne pas dire amen au joueur »

Par Florian Lefèvre

Tous propos recueillis par FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le mois de janvier, c’est le mercato d’hiver. Pendant un mois, les clubs bricolent en fonction des blessures, des résultats ou des départs pour la Coupe d'Afrique des nations. On parle d’un marché correctif, d’appoint, d’ajustement. Moins de transferts qu’en période estivale, mais des transactions dans une période plus concentrée, qui requièrent une disponibilité de tous les instants des agents de joueurs. «» , pose Christophe Hutteau, agent français influent. «» , poursuit Sébastien Frapolli, agent FIFA depuis 1999. «» , reprend Christophe Hutteau, qui a travaillé avec Mathieu Valbuena pendant neuf ans et s’occupe par exemple aujourd'hui du Bordelais Gaëtan Laborde En vérité, le marché ne s’arrête vraiment jamais. Tout le reste de l’année sert de préparation aux contacts des scouts, des coachs et des directeurs sportifs pour étudier les profils prioritaires recherchés des uns et le stock en magasin des autres, sans oublier un soutien psychologique permanent auprès des joueurs. Et puis vient le mercato, la fenêtre de tir légale. Deux principaux cas de figure : celui du joueur en fin de contrat, qui n’est plus dans les plans de l’entraîneur. Le joueur veut rebondir, autant que le club – qui paye un salaire pour rien – a intérêt de trouver une solution. Et puis le deuxième cas : un potentiel acquéreur contacte le club et le représentant du joueur. «» , confie Christophe Hutteau. Parce que les clubs ne peuvent pas s’aligner sur le salaire, ou qu’il n’y a pas de plus-value sportive., note Stanislas Frenkiel, maître de conférences à l’UFR STAPS de l’université d’Artois, auteur de l’ouvrage» Alors, l’intérêt du joueur est-il le même que celui de son agent ? «» , illustre Stanislas Frenkiel, dont l’ouvrage a été primé par l’UCPF en 2015. Il fut un temps où l’agent recevait tout le pactole d’un coup, lors de la signature du contrat. «» , analyse Stanislas Frenkiel.Si l’intérêt de l’agent est désormais que son joueur dure, encore faut-il que ce ne soit pas le joueur qui veuille brûler les étapes, sous l’influence de son entourage. «» , avoue Christophe Hutteau. «, lance l’agent Sébastien Frapolli.Résultat : dans un monde sans pitié où une association de longue date peut s’arrêter net, parfois même sur un coup de fil ou un SMS, le joueur est tenté de répondre aux sirènes d’un «» plus prestigieux pour une question de réseau. En fin de compte, derrière leur quotidien qui «» , la majorité des agents mènent une vie précaire. «, éclaire Stanislas Frenkiel.