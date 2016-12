Les exploits de Messi à 13 ans

0

Youtube

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Barça vous souhaite un joyeux Noël.Et en guise de cadeau, le club catalan a offert une belle vidéo de Lionel Messi adolescent. On y voit le quadruple Ballon d'Or humilier ses adversaires, enchaîner dribble sur dribble, marquer des buts... Bref, ce qu'il fait actuellement, et qu'il faisait déjà très bien entre treize et seize ans. Publiées sur le site internet du FCB, les images montrent également celui qui deviendra l'un des meilleurs joueurs de l'histoire se prêter au jeu de l'interview, et quelques coupes de cheveux inimitables.Régalez-vous.