Les excuses de Rayan, licencié par l'OM

Faire amende honorable.Voilà la réponse de Rayan Léry, jeune homme né en 2000, qui travaillait au centre de formation de l'Olympique de Marseille et qui vient de se faire licencier en raison d'insultes envers le club dans une vidéo Snapchat Rayan a donc présenté ses excuses via son compte Facebook et s'est justifié en évoquant l'humour : «Trop tard pour l'ancien du PSG, qui ne sera resté que six mois dans le club phocéen. Malgré la jurisprudence Serge Aurier.