Les États-Unis s'offrent la Gold Cup

La ruée vers l'or, épisode dix.Les Américains aiment l'or, et de plus en plus le soccer. Cette finale de la quatorzième Gold Cup entre les États-Unis et la Jamaïque au Levi's Stadium de Santa Clara avait donc toutes les chances de tourner en la faveur des Eagles. Et surprise, c'est exactement ce qu'il s'est passé (2-1).Finaliste inattendu après avoir sorti le Mexique en demi-finale , la Jamaïque n'a rien pu faire pour stopper la conquête de l'ouest américaine, mise sur orbite par l'ouverture du score juste avant la pause de Jozy Altidore . Malgré l'égalisation de Je-Vaughn Watson dès la reprise (50), et une très bonne seconde période, les Jamaïcains ont abdiqué en fin de match. L'inévitable et increvable Clint Dempsey lançait son coéquipier aux Seattle Sounders, Jordan Morris, qui remettait les pionniers sur les rails : 2-1 (88). Suffisant pour offrir aux États-Unis leur sixième Gold Cup en dix finales.De toute façon, une Gold Cup sans la Guadeloupe de Mickaël Tacalfred , ça ne vaut rien.