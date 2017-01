Les équipes de l'élite sans trembler

Si la Coupe de France est particulièrement fan des petits poucets et des belles histoires, ce n'est pas ce samedi après-midi qu'elle aura eu son compte, Dijon, Nancy et Guingamp faisant respecter la hiérarchie. Tout comme les équipes des étages inférieurs.

Par Gaspard Manet

C’était la rencontre phare. Le choc des matchs de 18h de ce 4e tour de Coupe de France . Un duel entre Guigamp, 5e de Ligue 1, et Le Havre , 8e de Ligue 2. Impressionnants depuis le début de saison en championnat, les Bretons ont fait respecter la hiérarchie face à leurs homologues Normands. Très simplement, sans forcer. Un petit but de Diallo juste avant la pause pour lancer les hostilités. Puis un autre de Briand à l’heure de jeu pour terminer le boulot. Sans pression. La réduction du score tardive de Dembélé ne venant même pas vraiment inquiéter les locaux. Bien classés en championnat, voilà les hommes de Kombouaré qui s’en vont continuer leur petit bonhomme de chemin en Coupe de France . Et qui commencent 2017 comme ils avaient fini 2016 : solidement.Entre Quevilly (National) et Drancy (CFA), il y a une division d’écart. Mais l’écart de niveau, lui, ne s’est pas tant fait sentir que ça sur le terrain, ce samedi après-midi. Habitués de la Coupe de France , les Normands ouvrent logiquement le score par Guezoui après 22 minutes de jeu. Mais le club de la banlieue parisienne n’a pas dit son dernier mot et revient dans la course peu avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les équipes se rendent coups pour coups, à l’image de ces deux buts en deux minutes. Un de chaque côté. Plus solides et surement plus expérimentés, les locaux finissent toutefois par avoir le dernier mot grâce, une nouvelle fois, à Guezoui qui s’offre un petit triplé, tranquille, et qui permet donc à Quevilly de continuer son histoire d’amour préférée.À la peine en championnat, Nantes avait bien l’intention de s’offrir quelques instants de répit avec ce 4e tour de Coupe de France . Mais le mal semble profond pour les Canaris qui, même face à une équipe de CFA 2, a eu beaucoup de mal à se mettre à l’abri. Alors que l’on pensait la rencontre presque actée après l’ouverture du score de Stepinski dés la 22e minute de jeu, les Nantais ont trouvé le moyen de se faire peur, juste avant la pause, avec l’égalisation de Blois par l’intermédiaire de Cissé. Mais si on pouvait logiquement douter de la réaction des pensionnaires de Ligue 1 en seconde période, ils ont finalement su trouver les ressources nécessaires pour aller inscrire un second but, grâce, une nouvelle fois, au jeune Stepinski. Une victoire douloureuse, donc, mais suffisante pour aller voir les seizièmes. Et c’était bien là l’objectif initial.C’était le match le plus équilibré de cette fin d’après-midi. Bien que dans deux groupes différents, les deux équipes évoluent au même niveau, en CFA. Une rencontre indécise en théorie, donc. Et en pratique également. Après avoir ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu, les joueurs de Fréjus ont vu Grenoble revenir au score juste après l’heure de jeu. Les deux équipes ne parvenant pas à se départager tout le monde pensait que l’histoire aller se régler en prolongation, voir aux tirs au but. Mais si c’est bien un penalty qui a fait la différence, il est arrivé dans le temps réglementaire, à la 83e minute de jeu. Un penalty que transforme Soly et qui envoie Fréjus en 16e.Dernier de son groupe en CFA 2, avec seulement quatre points pris depuis le début de saison, le BFC connaissait une véritable parenthèse enchantée à travers ce parcours en Coupe de France . Mais, malheureusement pour eux, cette belle parenthèse s’est refermée ce samedi. De manière assez brutale, à l’image de cette machiavélique sonnerie matinale qui nous vole chaque jour des morceaux de rêve. Impeccable dans son rôle de radio-réveil, l’ AS Nancy-Lorraine n’a même pas laissé à son adversaire le temps d’y croire, le droit d’espérer. Hadji, Robic et Coulibaly y allant chacun de leur but avant même la mi-temps. Puis plus rien. Efficace mais cruel. Cruel, car désormais, c’est dans la réalité du championnat que Besançon doit retourner.Tout comme leurs homologues Nancéiens, les Dijonnais avaient vu le hasard du tirage au sort positionner une équipe de CFA 2 en travers de leur route à ce stade de la Coupe de France . Et si ce genre d’obstacle n’est jamais évident à franchir dans cette compétition, les joueurs du DFCO ont su se serrer les coudes, remonter leurs manches, et faire en sorte de se dégager le chemin. Le tout sans encombre. Mais avec toutefois un peu de patience, car il aura fallu attendre la 49e minute de jeu pour voir Julio Tavares indiquer la manœuvre à suivre au reste des troupes dijonnaises. Et après un bon travail d’équipe, c’est finalement Bela qui se chargera de définitivement libérer le passage à la 70e minute de jeu. Alors, certes, la route est encore longue, mais, au moins, le DFCO s’est offert le droit de profiter sereinement de quelques bornes sans embûches.