Les entraîneurs qui crachent par terre

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingues tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Edouard Balladur : « Je vous demande de vous arrêter. » Focus aujourd'hui sur les entraîneurs qui ne contrôlent pas leur salive.

D'où cela vient ?

Pourquoi c'est insupportable ?

Qui l'incarne le mieux aujourd'hui ?

Comment faire pour que cela s'arrête ?

Pourquoi cela peut précipiter la fin du monde

La parole est à la défense

Coefficient d’irritabilité

Par Antoine Donnarieix

En Afrique ou aux Antilles, lorsqu'on ouvre une bouteille de – au hasard – rhum, la coutume veut qu'on verse d'abord une lampée au sol, pour les ancêtres. Ainsi, lorsque José Mourinho ou Unai Emery , par exemple, offrent leur salive à la pelouse, il faut juste y voir la marque du profond respect qu'ils portent à Alex Ferguson et Luis Fernandez . Et dans un football qui perd peu à peu ses valeurs, qui sommes-nous pour juger ses hommes (et ses femmes) qui tentent de faire perdurer les traditions ?Parce qu'à deux exceptions près, Charles Darwin est parvenu à dissocier l'homme du lama.Si en Europe, le phénomène est en pleine progression, l’Amérique du Sud reste le continent le plus touché par ce phénomène. Diego Simeone, Paolo Montero, Dunga... Les exemples sont légion et prouvent, là encore, que les anciens joueurs de ces dernières années sont des experts dans le crachat hors du terrain. En effet, qui a déjà vu Luiz Felipe Scolari ou Mario Zagallo se mettre à expulser une sécrétion buccale de façon volontaire ? Certes, il y a toujours les petits postillons en plein match, mais cela reste excusable. En revanche, voir un monument comme Zinédine Zidane souiller la pelouse du Santiago-Bernabéu, c'est à la limite du blasphème. Respecte-toi, Zizou.Comme pour la cigarette, le meilleur moyen d’arrêter cette horreur se trouve dans les bonnes vieilles sucettes, les chewing-gums ou les touillettes. Sir Alex Ferguson et Laurent Blanc savent bien qu’avec une cochonnerie dans la bouche, on s’évite un comportement déplacé en société. Un paquet de 120 Chupa Chups, c’est trente euros. Un paquet de quarante dragées Hollywood parfum menthe verte/chlorophylle, c’est cinq euros grand maximum. Tout comme un sachet de 1000 touillettes de café à mâchouiller. Alors messieurs les entraîneurs, ne venez pas nous faire croire que cet investissement vous empêchera de mettre vos familles à l'abri.Parce qu’avec tous ces microbes le long de la ligne de touche, ça devient sacrément dangereux de tacler l'ailier adverse. Un jour, un entraîneur malade va cracher sur le bord de la pelouse, puis un joueur qui aime tacler – comme Valentin Rongier, élu plus gros tacleur des cinq grands championnats selon une étude du CIES – va s’écorcher la fesse gauche et, sans le savoir, va provoquer l’expansion d’un nouveau virus qui va toucher tous les joueurs de Ligue 1 mais aussi leurs familles, avant de s’étendre dans toute l’Europe. Voire la planète lors des années de Coupe du monde.(rires) »