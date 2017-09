Les enjeux de la cinquième journée de Premier League

Les débuts de Serge Aurier, le retour du honni Roy Hodgson et de Wazza à Old Trafford, le choc entre Chelsea et Arsenal... Bref, un beau programme pour cette cinquième journée de Premier League qui commence ce vendredi soir avec Bournemouth-Brighton.

Quel retour pour Wayne Rooney à Old Trafford ?

Les Cherries vont-ils enfin mûrir ?

Arsenal va-t-il refaire un sale coup à Chelsea ?

La hype Watford peut-elle enrayer l’ogre Citizen ?

Roy Hodgson va-t-il se relancer à Crystal Palace ?

Quelle entrée en matière pour Serge Aurier ?

C'est quoi cette feinte d'Aurier ?!!? Il a cru qu'il avait un flic derrière lui ou quoi pic.twitter.com/kORcSHfOnr — Scipion (@Scipionista) 13 septembre 2017

Ce dimanche, lesaccueillent une équipe avec qui ils adorent faire affaire. Si les retrouvailles entre Romelu Lukaku et Marouane Fellaini avec Everton devraient se passer sans anxiété – on imagine bien un but d’un des deux géants belges et une célébration pleine de retenue comme on a l’habitude de voir –, celle de Wayne Rooney avec son ancien public devrait réserver plus de surprises. Cet été, après treize ans de bons et loyaux services,a quitté Manchester United presque dans l’indifférence. Un retour chez lesqui n’a pas fait tant de bruit que ça. Si bien que Rooney n’a pas eu les adieux qu’il méritait. Pour son retour à Old Trafford, les supporters mancuniens devraient lui réserver un petit quelque chose pour tourner définitivement la page. Ou pas. Ce qui serait bien triste. De toute façon, Rooney aura l’esprit trop occupé par sa comparution devant le tribunal le lendemain midi…Zéro point. C’est le bilan famélique de l’AFC Bournemouth après quatre journées de championnat. Un vrai coup d’arrêt pour un club qui, après avoir gravi un à un les échelons depuis la League Two, continuait de progresser dans l’élite (16en 2015-16, 9en 2016-17), avec à sa barre un coach des plus prometteurs, Eddie Howe , approché il y a un an par la FA pour devenir sélectionneur de l’ Angleterre . Preuve de leur crédibilité en Premier League, cet été, lesont attiré la pépite de Chelsea Nathan Aké (défenseur de 22 ans) contre 23 millions d’euros. Reste qu’il manque un milieu de terrain de qualité pour remplacer Jack Wilshere , prêté la saison dernière par Arsenal . Des, justement, qui viennent de gifler Bournemouth 3-0. Réaction attendue ce vendredi soir à domicile face au promu Brighton , dans un derby de la côte sud qui s’annonce piquant.La saison dernière, lesavaient pris un sévère 3-0 à l'Emirates. La plus lourde défaite de leur saison. Pire, Arsenal avait aussi empêché son voisin londonien de soulever la Cup (2-1 en finale) avant de lui voler un nouveau trophée sous le nez cet été en remportant le Community Shield aux tirs au but. Mais qu'on ne s'y trompe pas : à l'approche de ce derby Arsenal- Chelsea , ce sont bien lesqui sont sous pression après leur début de saison hésitant marqué par la raclée 4-0 reçue à Liverpool Arsène Wenger apparaît de plus en plus fragilisé : même la légende du club, Ian Wright, a demandé au manager alsacien de partir. Une victoire de prestige face au champion en titre permettrait de lui donner de l'air.Au milieu des mastodontes anglais, Watford endosse en ce début de saison le costume de l’équipe surprise à la lutte avec les monstres. Quatre journées, quatrième place, huit points, aucune défaite et un nul encourageant contre Liverpool lors du premier match de la saison (3-3). Les hommes de Marco Silva sont en forme et font figure aujourd’hui de piège dans lequel les gros peuvent tomber. Et ce week-end, c’est Manchester City qui se déplace au Vicarage Road Stadium. Solides deuxièmes, les hommes de Pep Guardiola semblent avoir trouvé leur rythme de croisière et commencent à devenir la machine offensive tant attendue. 5-0 contre Liverpool, 4-0 contre Feyenoord en Ligue des Champions, voilà les deux dernières sorties des. Alors, la surprise Watford peut-elle résister à la furia bleue ciel ? En tout cas, lors de l'ultime journée de la saison passée, Manchester City était venu écraser Watford sur le score de 5-0 pour valider sa place dans les quatre premiers. Il va falloir serrer les fesses.» On l’avait quitté à Chantilly, perdu, le regard dans le vide, au lendemain de l’humiliation reçue infligée par l’Islande à l’Angleterre en huitième de finale de l’Euro. Voilà qu’il revient sur un banc de Premier League après une année loin des terrains. L’ex-sélectionneur des, Roy Hodgson, a été nommé sur le banc de Crystal Palace pour remplacer la météorite Frank de Boer - qui aura donc réussi l’exploit de durer encore moins longtemps chez les(77 jours) qu’à l’Inter (84 jours). Une vraie bénédiction pour le technicien de 70 ans, après l’échec cuisant de l’Euro 2016. Objectif : jouer les pompiers comme il l’avait brillamment réussi à West Bromwich Albion en 2011. Cela commence ce samedi par la réception de Southampton, alors que se profile bientôt un enchaînement de virages serrés entre Chelsea et les deux Manchester.Ce n'est pas la première de Serge Aurier avec Tottenham. Ce n'est pas non plus la première de Serge Aurier à Wembley, puisqu'il a disputé le match de Ligue des champions contre Dortmund ce mercredi. Mais c'est bel et bien le premier match de Serge Aurier en Premier League. Un championnat qui devrait rimer parfaitement avec ses qualités. Rapide, puissant, offensif, l'ex-parisien a toutes les cartes en main pour prendre la relève de Kyle Walker dans le couloir droit des. Face à Dortmund, il a déjà régalé le public avec une originale mais néanmoins efficace feinte de corps. Que les joueurs de Swansea soient prévenus, le Serge d'assaut est prêt à tout défoncer. Et pas seulement sur Periscope.